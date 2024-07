Massive Absturzgefahr: Alpenverein warnt vor Bergtouren

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 19:23 / ©Alpenverein/Larcher

Der Österreichische Alpenverein erinnert an die richtigen Maßnahmen, um Altschneefelder sicher zu überqueren. Altschneefelder sind tückisch und halten sich mühelos bis in den Sommer hinein. Liegen Wegabschnitte unter ihnen begraben, stehen Wanderer vor einem Hindernis. „Unbedarft mit ein paar wackeligen Schritten das Schneefeld überqueren und weiter geht‘s – diese Herangehensweise führt nicht selten zu schweren und sogar tödlichen Unfällen”, warnt Michael Larcher, Leiter der Bergsportabteilung im Alpenverein. Und weiter: “Mit Altschneefeldern ist in diesem Sommer noch länger und häufiger zu rechnen. Spikes sollten auf Bergtouren im Rucksack mit dabei sein. Auch Stöcke helfen und unterstützen das Gleichgewicht.”

Endgegner Altschneefelder

„Die Altschneefelder sind oft hart gefroren. Einmal ins Rutschen geraten, kann man auf den eisigen Flächen kaum mehr bremsen. Selbst dann, wenn sie auf den ersten Blick gar nicht so steil wirken“, erklärt Larcher. “Das größte Problem bei Altschneefeldern ist, dass sie unterschätzt werden. Und wer eine Gefahr nicht erkennt, hat auch keine Handlungsmöglichkeiten.”

Wie lässt sich das Risiko eines Sturzes am Berg minimieren?

Überquert ein Wanderweg ein steiles Altschneefeld, könnte das ein guter Grund sein, eine Bergtour abzubrechen. “Damit man beim Überqueren eines Schneefeldes tatsächlich Schritte setzen kann, sollten mindestens die obersten zehn Zentimeter der Schneedecke aufgeweicht sein“, empfiehlt der Alpenvereins-Bergsportexperte Larcher und fügt hinzu: “Gute Bergschuhe sind hierbei ein absolutes Muss.”

Gute Schuhe und Haltung – das absolute A und O

Eine aufrechte Körperhaltung ist ebenfalls vorteilhaft, mit leicht nach innen gebeugten Hüften und dem Körperschwerpunkt über dem talseitigen Schuh. Wanderstöcke unterstützen dabei, das Gleichgewicht zu bewahren, können aber ein Abrutschen nicht verhindern. Aus diesem Grund werden Snowspikes empfohlen. “Spikes sind Schneeketten für Wanderschuhe. Sie können einfach und rasch angelegt werden und erhöhen den Grip auf hartem Schnee deutlich.“

Ins Rutschen gekommen – was tun?

Auf Schneefeldern mit Rutschgefahr ist es ratsam, vollständig bekleidet und mit Handschuhen unterwegs zu sein. Wer auf einem alten Schneefeld ausrutscht, muss sofort versuchen, den Sturz mit allen Mitteln zu stoppen. Michael Larcher dazu: „Wenn man ausrutscht, ist es wichtig, sich sofort auf den Bauch zu drehen und in der Liegestützposition mit Armen und Beinen zu bremsen.“ Diese Maßnahme kann Leben retten, bevor die Geschwindigkeit des Rutschens immer weiter zunimmt und unkontrollierbar wird.