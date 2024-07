Ab morgen: Heumarkt wird zum Beach-Volleyball-Hotspot

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 19:51 / ©pixabay.com

Das Elite-16-Event der ProTour versammelt nach drei EM-Jahren und der Corona-Zwangspause wieder die weltweit besten Teams in Wien. Sie tragen im 3. Bezirk auch die Olympia-Generalprobe für Paris aus.

Von 9. bis 14. Juli

„Eine Austragung auf der Donauinsel ist in diesem Jahr aufgrund von Terminkollisionen mit Olympia und EM sowie dem Donauinselfest nicht möglich“, heißt es von Seiten der Stadt Wien. Das Stadion am Heumarkt bietet Platz für 4.000 Besucher. Fans werden in den kommenden Tagen vom 9. bis 14. Juli die jeweils besten zwölf Teams der Weltrangliste und vier Qualifikanten anfeuern, während sie um den Titel kämpfen. Fix im Hauptfeld vertreten sind bei den Frauen Dorina und Ronja Klinger sowie bei den Männern die rotweißroten Olympia-Hoffnungen Julian Hörl und Alex Horst.

Volleyball und Fußball vereint?

Je zwei weitere Teams dürfen es über die Qualifikation versuchen, wobei die Frauen am Dienstag und die Männer am Mittwoch dran sind. Turnierdirektor Franz Kalla verspricht übrigens keine Terminkollision mit der Fußball-EM am Sonntag: „Die Beach-Herren beginnen ihr Endspiel um 18 Uhr. Da bleibt genügend Zeit bis zum Finale der Fußball-Europameisterschaft, das um 21 Uhr beginnt.“ Restkarten für das Turnier sind noch erhältlich.