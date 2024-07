Frontalcrash in Schröcken: Zwei Motorradfahrer verletzt

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 20:33 / ©wellphoto-stock.adobe.com

Am heutigen Montag, 8. Juli 2024 gegen 14.25 Uhr, fuhr ein 28-jähriger Mann aus Frastanz mit seinem Motorrad auf der L200 in Schröcken in Fahrtrichtung Schoppernau. Er überholte einen vor ihm fahrenden LKW und übersah dabei ein entgegenkommendes Motorrad. Bei dem Biker handelte es sich um einen 58 Jahre alten Mann aus Deutschland.

Beide Fahrer wurden verletzt

Es kam zum Frontalcrash mit dem entgegenkommenden Motorrad. Beide Motorradfahrer stürzten und wurden verletzt. „Die beiden Motorräder wurden schwer beschädigt“, heißt es von Seiten der Polizei abschließend.