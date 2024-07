Einsatz im vollen Gange: Suchaktion in Krumpendorf läuft

Großeinsatz in Krumpendorf: Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung sind derzeit vor Ort und koordinieren die Suchmaßnahmen.

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 20:37 / ©5 Minuten

Am Montag, den 8. Juli 2024, wurden mehrere Einsatzkräfte in Krumpendorf, Bezirk Klagenfurt Land, zu einem dringenden Rettungseinsatz alarmiert. Der Alarm ging um 19.51 Uhr ein und löste umgehend eine großangelegte Suchaktion aus. Eine Person kam in Gefahr und seitdem wird nach der Person gesucht.

Polizeihubschrauber kreist über Krumpendorf

Mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und Wasserrettung sind derzeit vor Ort und koordinieren die Suchmaßnahmen. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Insgesamt stehen etwa 26 Einsatzkräfte der Österreichischen Wasserrettung, die Berufsfeuerwehr Klagenfurt, die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf und die Freiwillige Feuerwehr Pritschitz im Einsatz. Die Anfahrten der Einsatzfahrzeuge und die Vorbereitung der Einsatzteams laufen auf Hochtouren. Nähere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 20:48 Uhr aktualisiert