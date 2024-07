LKW stürzte 5 Meter in die Tiefe: Pensionist (70) und Helfer verletzt

Am heutigen Montag, 8. Juli 2024 gegen 14.45 Uhr, transportierte ein 70-jähriger Österreicher mit einem LKW in Hainzenberg in Tirol auf einer Forststraße Schotter. Beim Abkippen der Ladung brach plötzlich ein Teil des Forstweges weg und das Fahrzeug rutschte rund fünf Meter in die Tiefe.

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen

Der 70-jährige Mann wurde dabei verletzt. „Ein 46-jähriger Tscheche zog sich bei der Bergung des Fahrers aus dem LKW leichte Schnittverletzungen zu“, gibt die Polizei Tirol am Sonntagabend bekannt. Beide wurden mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.07.2024 um 21:07 Uhr aktualisiert