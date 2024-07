Mit Paragleiter ins Wasser gestürzt: Frau (30) kann sich an nichts mehr erinnern

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 21:35 / ©5 Minuten

Eine 30-jährige Frau aus Treffen am Ossiacher See startete heute Vormittag, Montag 8. Juli 2024 gegen 10.14 Uhr, vom Gipfel der Gerlitzen zu einem geplanten Saftey-Manöver über dem Ossiacher See mit ihrem Paragleiter.

Passanten eilten zur Hilfe

„Es kam dabei zu einem Strömungsabriss und die Leinen des Paragleiters dürften sich verdreht haben“, heißt es von Seiten der Polizei Kärnten. Sie stürzte daraufhin ins Wasser. Zu dem Vorfall habe sie keine Erinnerung mehr. Zwei Passanten konnten sie aus dem See bergen. Die Paragleiterin wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.