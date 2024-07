Wie cool! Internationales Filmteam dreht Doku am Erzberg

Veröffentlicht am 8. Juli 2024, 21:53 / ©pixabay.com

Am gestrigen Sonntag, 8. Juli 2024, war einiges los am Erzberg. Unter anderem verschlug es die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart für einen Ausflug nach Eisenerz. Die bereits mehrfach ausgezeichnete Leobenerin ist aus der deutschsprachigen Kabarettszene definitiv nicht mehr wegzudenken.

Prominenz am Erzberg

Nicht nur die Steirerin konnte sich einen Besuch am Erzberg nicht entgehen lassen, auch internationale Gäste zeigten sich am gestrigen Sonntag begeistert von der Steiermark. Ein Filmteam reiste aus Südkorea an. Der Grund: „Die Filmemacher drehen eine Doku über unseren Erzberg“, gibt das Team von „Abenteuer Erzberg“ heute freudig bekannt.