HeiÃŸ und sommerlich: So wird das Wetter am Dienstag in der Steiermark

So wird das Wetter am Dienstag in der Steiermark.

Am Dienstag stabilisiert sich die das Wetter in der Steiermark vorübergehend. „Somit wird nach meist rascher Auflösung regionaler Hochnebelfelder in der gesamten Steiermark überwiegend sonniges und hochsommerlich warmes Wetter erwartet“, prognostizieren die Meteorologen der GeoSphere Austria. Die Wahrscheinlichkeit, dass es am Dienstag regnen oder gewittern wird, ist am Nachmittag und Abend nur über dem Bergland leicht erhöht. Die Frühtemperaturen liegen bei 14 bis 20 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu warmen 28 bis 32 Grad. Tagsüber kommt allerdings auch ein schwacher Südföhn auf.