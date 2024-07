Sonne und Hitze: Dieses Wetter erwartet uns am Dienstag in Österreich

Das Wetter wird in Österreich am Dienstag sommerlich warm.

Das Wetter wird in Österreich am Dienstag sommerlich warm.

Zunächst kann es am Dienstag in Österreich stellenweise ein paar Frühnebelfelder geben. Im Süden können teilweise auch hochnebelartige Wolken aufziehen. Tagsüber scheint aber dann verbreitet die Sonne und meist zeigen sich nur wenige Wolken am Himmel. „Lediglich über den Bergen können die Quellwolken am Nachmittag mächtiger werden, hier sind auch lokale Regenschauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Ein Wind begleitet uns leicht aus dem Osten beziehungsweise Südosten. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu heißen 33 Grad.