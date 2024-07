32 Grad und Sonne: So verläuft das Wetter am Dienstag in Wien

Am Dienstag wird es in Wien sommerlich heiß.

Sehr sonnig geht es am Dienstag in Wien durch den Tag. Lediglich ein paar hohe Schleierwolken sowie harmlose Quellwolken zeigen sich am Himmel über der Stadt. „Der Wind weht nur schwach, tagsüber meist aus Ost bis Südost“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria. Es wird wieder sommerlich heiß. Bis zu 32 Grad gehen sich am Nachmittag aus.