Chlorgas in Hallenbad ausgetreten: 50 Menschen wurden evakuiert

Gegen 17 Uhr wurden im Hallenbad Raabs an der Thaya zwei neue Chlorgasflaschen angeschlossen und in Betrieb genommen. Als der Techniker die Türe zum Betriebsraum schloss, lösten die Gassensoren einen Alarm aus.

Personen wurden rasch evakuiert

Wie in so einem Fall vorgesehen, wurde automatisch die Feuerwehr Raabs gerufen. Während der Anfahrt der Einsatzkräfte stieg die Gaskonzentration im Betriebsraum weiter an. Sofort wurden die Badegäste und das Personal in einen Schutzraum im Hallenbad gebracht. Der Techniker informierte die eintreffenden Feuerwehrleute über den Chlorgasaustritt, weshalb die Experten der Schadstoffgruppe angefordert wurden. Die angrenzenden Bewohner wurden von der Feuerwehr informiert, die Türen und Fenster zu schließen und Lüftungen abzuschalten.

Verletzt wurde niemand

Nach einer Erkundung mit gasdichten Chemikalienschutzanzügen stellten die Einsatzkräfte eine undichte Chlorgasflasche fest. „Diese wurde anschließend ins Freie transportiert und mit einem Sekundärventil gesichert. Nach rund einer Stunde konnten die Schadstoffexperten Entwarnung geben“, heißt es von Seiten des Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya. Die Badegäste und die Mitarbeiter des Hallenbades durften den Schutzraum wieder verlassen. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Acht Feuerwehren im Einsatz

Die defekte Flasche wird am Dienstag von einer Fachfirma abgeholt. Im Einsatz standen die Feuerwehren Raabs, Wienings, Groß-Siegharts-Stadt, Dietmanns, Karlstein, Waldreichs, Waidhofen/Thaya und Großau mit insgesamt 54 Mitgliedern. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei sowie das Rote Kreuz Waidhofen/Thaya und ein Arzt.