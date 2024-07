Sommerliche Aussichten: So wird das Wetter am Dienstag

Hochnebel und örtliche Nebelfelder lösen sich größtenteils am Morgen auf, wobei im Klagenfurter Becken der Hochnebel bis in den Vormittag hinein bestehen bleiben kann. Danach wird es zunehmend sonnig, und am Nachmittag dominiert verbreitet strahlender Sonnenschein. Über den Bergen können sich einige Quellwolken bilden, die jedoch meist keine starken Gewitter verursachen sollten, obwohl vereinzelte Regenschauer nicht ausgeschlossen sind. Die Temperaturen steigen auf sommerlich heiße 27 bis 32 Grad Celsius, was einen warmen Tag verspricht.