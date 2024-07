Mit neuem Angebot: Das Schwalbennest öffnet morgen wieder

Zentral gelegen und mit exklusiven Blick auf die Mur lockt das Cafe Schwalbennest die Grazer auf den kleinen, aber feinen Sonnenbalkon – die Plätze dort sind stets heiß begehrt. Am 23. Juni jedoch schloss der Betrieb seine Pforten – aber nur um in neuem Glanz zu eröffnen und so das große Jubiläumsjahr zu feiern. Der Inhaber Gerhard Wörz will mit einem neuen Angebot durchstarten. Im Konkreten geht es um „die wichtigste Mahlzeit des Tages“: das Frühstück.

Erweitertes Frühstücksangebot

Geplant ist ein „Sommer Frühstück Pop-Up“. „Vegetarisch, vegan und omnivor“ soll es sein, so bereits ein kleiner Vorgeschmack. Ab dem morgigen Mittwoch, den 10. Juli ist es dann so weit: Die Vorbereitungen sind abgeschlossen und das Cafe Schwalbennest kann seine „Brutstätte“ wieder eröffnen.