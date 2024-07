Messerattacke in Villach: „Ich hoffe, er hat überlebt!“

Gestern gegen zehn Uhr abends kam es in der Italienerstraße in Villach offenbar zu einer Messerstecherei, wie uns ein Augenzeuge berichtete. Die Polizei bestätigte vorerst nur, dass es eine Messerstecherei gab.

Blutdurchtränktes T-Shirt

Als der 5 Minuten-Leser gestern Abend auf seinem Heimweg durch die Italienerstraße in Villach schlenderte, traute er seinen Augen nicht: Plötzlich sah er einen Mann mit blutdurchtränktem T-Shirt, neben ihm eine junge Frau und ein junger Mann, die hysterisch gestikulierten. „Alles war voller Blut, es tropfte bis hinunter auf seine Hose. Ich hoffe, er hat überlebt, der Blutverlust muss enorm gewesen sein“, erzählte der Augenzeuge geschockt. Mehrere Passanten waren bereits dabei, Erste Hilfe zu leisten und die aufgeregten Menschen zu beruhigen. Auch eine Krankenschwester soll zufällig vor Ort gewesen sein und die Hilfsmaßnahmen unterstützt haben.

©Leser In der Italienerstraße kam es zu einer Messerattacke. ©Leser Das Opfer soll stark geblutet haben.

Dreimal zugestochen

Doch was ist eigentlich passiert? Der Tathergang, der unserem Leser vor Ort geschildert wurde, klingt wie aus einem Hollywoodfilm: Ein Fahrzeug eines Essenszustellers soll plötzlich am Straßenrand gehalten haben, der Fahrer sei herausgesprungen und habe den jungen Mann mit einem Messer attackiert. Dabei soll er dreimal zugestochen haben, einmal in den Bauch, einmal in den rechten Schulterbereich und einmal in die linke Seite. Dann sei der Fahrer wieder auf sein Fahrzeug gesprungen und sei davongerast. Der Verletzungsgrad und das Motiv sind bislang unbekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2024 um 09:19 Uhr aktualisiert