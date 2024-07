Glückstreffer: Zwei Steirer gewinnen rund 24.000 Euro

Bei Toto gab es in der Runde 27 gleich sieben Dreizehner, die sich nun den Siebenfachjackpot mit mehr 167.000 Euro aufteilen. Dabei waren gleich sechs der sieben Dreizehner mit einem Toto Systemschein erfolgreich, nur einer, von insgesamt drei Gewinnern aus Wien, tippte auf einem Normalschein. Jeder der Dreizehner bekommt knapp 24.000 Euro, neben den drei Gewinnen in Wien gehen zwei in die Steiermark und je einer nach Niederösterreich und an win2day. Bei dem richtigen Dreizehner, der via win2day abgegeben wurde, handelt es sich um Team-Tipp, hier war eine Tippgemeinschaft mit fünf Teilnehmern mit dem Toto System 742 erfolgreich.