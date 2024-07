Wetterwarnung: Hitze bringt Gewitter mit sich

Ganz Österreich leuchtet auf der Wetterwarnkarte gerade gelb und orange. Der Grund: „Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechen“, wie die GeoSphere Austria ausführt. Die hochsommerlichen Temperaturen bringen ab der Wochenmitte aber auch Hitzegewitter mit sich. Für den heutigen Dienstag, den 9. Juli, sind Nachmittagstemperaturen zwischen 27 bis 33 Grad angesagt. „Lediglich über den Bergen können die Quellwolken am Nachmittag mächtiger werden, hier sind auch lokale Regenschauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen“, heißt es in der Prognose der GeoSphere Austria.

Ab Mittwoch ist mit Hitzegewitter zu rechnen

Anders sieht die Sache am Mittwoch aus. Am Mittwoch streift eine Kaltfront über Deutschland auch Österreich. Zwar wird es noch wärmer, aber auch die Schauer- und Gewitterneigung nimmt zu. Von der Österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) heißt es: „Am Mittwoch geht es im Westen schon am Vormittag mit Schauern und Gewittern los. Tagsüber breiten sich diese auf weite Landesteile aus, bis zum Abend trocken könnte es eventuell nur im äußersten Südosten bleiben. Dabei fallen die Gewitter oft kräftig aus und bringen nennenswerten Hagel, Starkregen und Sturmböen mit sich.“ Die Tageshöchstwerte erreichen von West nach Ost 27 bis 36 Grad.

©GeoSphere Austria Hitzewarnung für Österreich

Erhöhte Unwettergefahr am Donnerstag

Auch der Donnerstag hat wieder erhöhte Unwettergefahr im Gepäck. „Vor allem in der zweiten Tageshälfte sind ausgehend vom Berg- und Hügelland teils schwere Gewitter mit mittelgroßem Hagel, Starkregen und Sturmböen in Sicht. Im östlichen und südöstlichen Flachland kommt es aber nur sehr lokal zu Unwettern“, so die UWZ. Dies stimmt auch mit der Prognose der GeoSphere Austria überein, in der es heißt: „Am Nachmittag steigt dann aber im Bergland die Gewitterneigung wieder deutlich an und einzelne Gewitterzellen können später auch ins Flachland ziehen.“ Und die Temperaturen? Es bleibt hochsommerlich warm, mit 27 bis 34 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende

Für Freitag wird von der GeoSphere Austria vorhergesagt: „In den meisten österreichischen Landesteilen sonnig und hochsommerlich heiß [Temperaturen mit bis zu 37 Grad]. Im Tagesverlauf erreicht jedoch eine Störung von Westen Österreich und bringt bis zum Abend von Vorarlberg bis Salzburg und Oberösterreich sowie in Osttirol und in der westlichen Steiermark zunehmend Regenschauer und auch Gewitter.“ Laut UWZ besteht „extreme Unwettergefahr“ mit Orkanböen, Hagel und Überflutungen. Auch am Wochenende dürfte die Gewitterneigung bestehen bleiben mit Schwerpunkt in Kärnten, Südsteiermark und Burgenland.