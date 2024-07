Hitzewarnung für Wien: Diese Woche kommt ihr ins Schwitzen!

Es wird heiß! Die Temperaturen klettern diese Woche die 30 Grad-Leiter immer weiter hinauf. Ganz Österreich leuchtet auf der Wetterwarnkarte bereits gelb und orange. Der Grund: „Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechen“, wie die GeoSphere Austria ausführt. Auch für Wien wurde eine Hitzewarnung ausgegeben. Für den heutigen Dienstag, 9. Juli, sind Nachmittagstemperaturen um die 32 Grad angesagt.

©GeoSphere Austria Hitzewarnung für Österreich

Hitzegewitter in Wien

Ab der Wochenmitte ist aber mit Hitzegewitter zu rechnen. Von der GeoSphere Austria heißt es in einer Prognose für Mittwoch: „Zunächst ist es noch sonnig und heiß. Am Nachmittag steigt die Schauer- und Gewitterneigung über der Stadt deutlich an.“ 34 Grad sind dann möglich. Ähnlich sieht es auch am Donnerstag in Wien aus, wobei am Nachmittag nur leichte Gewittergefahr herrscht. Bei sonnigem Wetter wird es um die 33 Grad haben. Heiß, schwül und sonnig wird es dann auch am Freitag. Die Temperaturen könnten da mit vorhergesagten 36 Grad ihren Wochenrekord knacken.