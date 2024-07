Mord im Drogenmilieu: Prozess startet heute in Klagenfurt

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 09:56 / ©5 Minuten

Zwei 20-Jährige stehen heute in Klagenfurt vor Gericht. Der Österreicher und der Kroate werden verdächtigt, Ende Jänner einen 30-jährigen Kärntner in Klagenfurt in seiner Wohnung niedergestochen zu haben. Der Tat soll ein Streit vorausgegangen sein, der sich um Suchtgift und entsprechende Utensilien gedreht haben soll. Das Opfer überlebte die Folgen der Messerattacke nicht, es verblutete nach den insgesamt 17 Stichen, die es laut Anklage ertragen musste. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Prozess startet heute

Der Prozess gegen die beiden Angeklagten startet heute am Landesgericht Klagenfurt. Die Anklage lautet auf Mord und schweren Raub. Die große Geschworenenverhandlung, die für den ganzen Tag anberaumt ist, erfährt reges Interesse – der Saal ist voll.