Bulgarische Botschafterin verewigt sich im Goldenen Buch der Stadt Graz

Seit Jänner 2023 ist Desislava Naydenova-Gospodinova als Botschafterin der Republik Bulgarien in Österreich tätig und vertritt damit die Interessen von rund 1.000 Bulgarier:innen in Graz. Bei ihrem ersten Aufenthalt in der steirischen Landeshauptstadt besuchte sie Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus und trug sich im Zuge dessen in das Goldene Buch der Stadt Graz ein.

Eintrag ins Goldene Buch

Bei ihrem ersten Besuch in Graz staunte die Botschafterin vor allem darüber, wie grün die Stadt sei: „Ich freue mich bereits, wenn ich wiederkommen und ein wenig mehr Zeit in Graz verbringen darf.“ Für Bürgermeisterin Elke Kahr war der Besuch eine Bereicherung: „Es ist immer schön, wennn wir auf Botschafter:innen treffen, weil ich immer auch etwas über das Land lernen darf. Bulgarien ist ja ein großes, wunderschönes Land mit reicher Natur und toller Kulinarik.“ Im Anschluss an das angeregte Gespräch hinterließ die Botschafterin noch eine Widmung im Goldenen Buch der Stadt Graz und bekam eine Sunnybag sowie eine Graz Biografie mit auf den Weg. „Sie sind jederzeit herzlich willkommen!“, schloss die Bürgermeisterin den Besuch.

Österreich und Bulgarien wirtschaftlich „intensiv“ verbunden

Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Österreich und Bulgarien sind intensiv und bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Insgesamt haben ca. 350 österreichische Unternehmen Vertriebsniederlassungen und etwa 30 Unternehmen Produktionsstandorte in Bulgarien. Insgesamt sind bei österreichischen Firmen-Niederlassungen in Bulgarien mehr als 30.000 Personen beschäftigt. Österreich ist ein führender Investor in Bulgarien und liegt in der Statistik der Bulgarischen Nationalbank mit insgesamt 5,4 Mrd. Euro nach den Niederlanden und vor Deutschland an 2. Stelle.