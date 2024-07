Mitglied werden und helfen: Das Rote Kreuz Villach braucht dich

Die Teamleiterinnen Sara Berger und Lea Hainz (ganz links) sind gemeinsam mit ihrem Team für das Rote Kreuz in Villach Stadt und Land unterwegs.

Die Teamleiterinnen Sara Berger und Lea Hainz (ganz links) sind gemeinsam mit ihrem Team für das Rote Kreuz in Villach Stadt und Land unterwegs.

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 10:25 / ©RK Kärnten

Die Aufgaben der Rotkreuz-Bezirksstellen sind umfangreich und kostenintensiv. Deshalb ist das Rote Kreuz auf unterstützende Mitglieder angewiesen. Um deren Zahl zu vergrößern, sind seit 8. Juli wieder Studenten unterwegs, um für das Rote Kreuz Mitglieder anzuwerben.

Hilfe in jeder Situation

„Wir bemühen uns darum, ein verlässlicher Partner für die Menschen im Bezirk zu sein. Tag und Nacht beweisen unsere Einsatzkräfte, dass es ihnen mit diesem Bemühen ernst ist. Im Notfall ist immer jemand da. Ob Blutspende, Patiententransport, Pflege und Betreuung, oder Erste Hilfe Kurse – für jede Situation gibt es die entsprechende Hilfe“, sagt Rotkreuz-Präsident Martin Pirz.

Viele Schulungen notwendig

Um diese Hilfe gewährleisten zu können, müssen die Rotkreuz-Mitarbeiter ständig geschult und die Einsatzmittel immer am neuesten Stand gehalten werden. Um all das finanzieren zu können, ist das Rote Kreuz zu einem großen Teil auf Spenden angewiesen. Studenten aus Österreich werden deshalb in den nächsten Wochen im Bezirk unterwegs sein, um die Bevölkerung über die Arbeit des Roten Kreuzes zu informieren und um Mitglieder für das Rote Kreuz anzuwerben. Diese Studenten tragen eine Rotkreuz-Uniform und können sich ausweisen – außerdem haben sie Tablets dabei, um neue Mitglieder elektronisch erfassen zu können.

Keine Bargeldsammlung an der Haustür

Das Rote Kreuz sammelt auch nie Bargeld an der Haustüre. „Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob bei Ihnen wirklich die Leute vom Roten Kreuz anklopfen, können Sie sich bei unserer Hotline unter 0800 010 144 erkundigen, ob tatsächlich Rotkreuz-Werber unterwegs sind“, erklärt Pirz weiter.