Aufatmen nach Vermisstensuche: Mädchen (7) wieder bei Mutter

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten wurden gestern von einer Mutter gerufen, da ihre 7-jährige autistische Tochter aus der Wohnung in Wien-Favoriten verschwunden war. Es wurden umgehend Suchmaßnahmen gestartet. In weiterer Folge des Einsatzes wurde das Mädchen im Bereich Leberstraße in Wien-Landstraße durch eine Streifenbesatzung angetroffen.

7-Jährige wohlauf

Eine Passantin hatte sich bereits um das Kind gekümmert. An der Suche waren mehrere Streifenbesatzungen sowie Polizeidiensthundeeinheiten aus Wien und Niederösterreich beteiligt. Die 7-Jährige wurde an die Mutter übergeben. Die Kinder- und Jugendhilfe wurde über den Vorfall informiert.