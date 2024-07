Hitzewarnung: Steirischer Hitzeschutzplan wird aktiviert

Es werden in den nächsten Tagen Temperaturen über 30 Grad in der Steiermark erwartet.

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 11:47 / ©Montage: 5 Minuten/Canva

Ab heute Dienstag, 9. Juli 2024, werden an mehreren Tagen in Folge 30 Grad überschritten. Zudem ist die Luftfeuchtigkeit hoch. Dies äußert sich einerseits bei der Schwüle und andererseits bei relativ hohen Nachttemperaturen (teils nicht unter 20 Grad). In der Obersteiermark ist die Wärmebelastung maximal erhöht. Es ist davon auszugehen, dass die regional starke Wärmebelastung auch nächste Woche anhält. Aufgrund der für die nächsten Tage zu erwartenden Hitzebelastung wird die Warnstufe des Steirischen Hitzeschutzplanes aktiviert.

Maßnahmen und Verhaltensregeln Trinken Sie mindestens 2 bis 3 Liter pro Tag, am besten Mineralwasser oder Fruchtsäfte.

Vermeiden Sie alkohol-, koffein- und stark zuckerhaltige Getränke.

Tragen Sie lockere Kleidung, eine Kopfbedeckung und kühlen Sie Ihren Körper.

Suchen Sie kühle Räume auf, vermeiden Sie körperliche Anstrengungen im Freien.

Was ist bei der Medikamenteneinnahme zu beachten? Medikamente können die Körpertemperatur und den Elektrolythaushalt des Körpers beeinflussen. Besondere Achtsamkeit ist geboten bei: Diuretika (Entwässerungsmittel)

Sedativa (Beruhigungsmittel), Antidepressiva

Alle die Aufmerksamkeit einschränkende Medikamente

Bestimmte Antibiotika Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihre:n behandelnde:n Ärztin:Arzt!

Erste Symptome von Hitzestress Starkes Schwitzen, Leistungsverlust, Schwindel

Herzklopfen – erschwertes Atmen

Pulsierender Kopfschmerz – Verwirrtheit

Trockene Haut – Muskelkrämpfe

Erbrechen, Durchfall