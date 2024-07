Mit 84 Jahren: Witwe von Roy Lichtenstein ist tot

Im März 2024 war Dorothy Lichtenstein noch wegen der Albertina-Ausstellung zu Besuch in Wien. Sie hatte nach dem Tod ihres Mannes, dem berühmten Pop-Art-Künstler Roy Lichtenstein, die Albertina in Wien mit 130 seiner Werken bedacht. Damit ist die ALBERTINA das einzige in Europa und weltweit eines von drei Lichtenstein Study Centers, neben dem ‚Sculpture Garden‘ in Dallas und dem ‚Whitney Museum‘ in New York. Die Ausstellung ‚Roy Lichtenstein. Zum 100. Geburtstag‘ in der ALBERTINA ist noch bis 14. Juli zu sehen.

Immer in Erinnerung

Generaldirektor der Albertina, Klaus Albrecht Schröder, zu ihrem Ableben: „Dorothy Lichtenstein war eine unverzichtbare Stütze für ihren Mann und wirkte viele Jahre mit viel Feingefühl und hoher Kompetenz in der von ihr gegründeten Roy Lichtenstein Foundation. Von ihrem persönlichen Wissen, ihrem sprühenden Witz und ihrem ansteckenden Engagement habe ich – so wie die gesamte internationale Kunstwelt – unschätzbar viel gelernt: ihr Humanismus und ihre optimistische Hingabe werden uns für immer in Erinnerung bleiben.“

„Ich konnte Dorothy Lichtenstein und ihren Mann treffen“

„Ich konnte Dorothy Lichtenstein und ihren Mann vor über zehn Jahren treffen. Aus gemeinsamen Ideen für eine Ausstellung entstand nicht zuletzt aufgrund ihres schöpferischen Engagements eine enge Kooperation, die die Albertina heute zu einem von weltweit drei Roy Lichtenstein Study Centers macht. Noch im März war sie zu Gast in der Albertina, um die große Lichtenstein-Retrospektive zum 100. Geburtstag ihres Mannes zu eröffnen“, so Schröder.