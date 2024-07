Kunst und Kultur auf neuen Wegen: Neues Probehaus in Klagenfurt eröffnet

Die Interessensgemeinschaft (IG) Theater Tanz Performance Kärnten/Koroška setzt sich für die Interessen der Kunstschaffenden im Bereich der Darstellenden Künste in Kärnten/Koroška ein. Sie leistet Vermittlungsarbeit, setzt sich für Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Kunstschaffenden in Kärnten ein und ist Ansprechpartner der IG freie theaterarbeit in Kärnten.