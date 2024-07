Hoch verschuldetes Kärnten: Diese Reformen fordert der Experte

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 12:23 / ©Daniel Waschnig / Canva Pro

Der Chef der Prüfer, Günter Bauer, fordert im Gespräch mit 5 Minuten rasche Reformen. Das Land Kärnten machte 2023 satte 142 Millionen Euro neue Schulden. Der Gesamtschuldenstand erhöhte sich auf 3,8 Milliarden Euro. Wen das erschreckt, der sollte einen Blick auf den vom Landtag genehmigten Budgetfahrplan für diese Legislaturperiode werfen.

2025 schon 538 Millionen Schulden?

2024 können es demnach 489 Millionen neue Schulden sein, 2025 etwa 538 Millionen, 206 gar 625 Millionen und im Jahr 2027 weitere 631 Millionen Euro neue Schulden. Bauer: „Das macht für die gesamte Legislaturperiode rund 2,4 Milliarden Euro an neuen Schulden.“ Der Direktor des Landesrechnungshofes fordert daher rasche Strukturreformen ein. Doch welche könnten das sein? Bauer: „Gesundheit, Pflege und Bildung sind jene Bereiche, wo Strukturreformen am dringlichsten sind.“ Bauer schlägt die weitere Spezialisierung von Krankenhäusern vor, sowie den Ausbau von Primärversorgungszentren zur Entlastung der Spitalsambulanzen. Und: „Nicht alle Abteilungen muss es in allen Krankenhäusern geben.“

„Mehr daheim, weniger im Heim“

Für den Bereich der Pflege müsse die Devise der Zukunft „Mehr daheim, weniger im Heim“ sein, so der Chef des Landesrechnungshofes im 5 Minuten-Interview. „Wir brauchen schlicht und ergreifend rasche Maßnahmen zur Reduzierung der Schulden. Schon jetzt hat Kärnten die höchste Pro-Kopf-Verschuldung aller Bundesländer, nämlich 6717 Euro“, so Günter Bauer abschließend.