10 Bewohner nach Feuer in Spital: Brandursache ermittelt

Am Sonntag kam es zu einem Brand in Vöcklabruck.

Am Sonntag, dem 7. Juli 2024, brach in einem Mehrparteienhaus in Vöcklabruck ein Feuer aus. Die Feuerwehr rettete mehrere Bewohner, darunter eine 84-jährige Frau. Zehn Personen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Durch die Rauchentwicklung wurden sämtliche Wohnungen im vierten (wo der Brand ausgebrochen ist) und im fünften Stock stark in Mitleidenschaft gezogen.

Brandursache ermittelt

Am Tag darauf, Montag, 8. Juli, führten die Brandermittler des Landeskriminalamts Oberösterreich Untersuchungen durch. „Dabei konnte erhoben werden, dass als Brandursache ein fahrlässiger Umgang mit einem Feuerzeug oder einem ähnlichen Tatmittel anzunehmen ist. Dadurch geriet die Couch in Brand, wodurch die gesamte Wohnung zerstört wurde“, teilt die Polizei mit. Von einer vorsätzlichen Brandlegung ist nicht auszugehen. Der entstandene Gesamtschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro. Weitere Ermittlungen und Befragungen sind noch ausständig.