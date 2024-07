32 Grad: Dann folgen Hitzegewitter

Es wird heiß! Die Temperaturen klettern diese Woche die 30 Grad-Leiter immer weiter hinauf. Ganz Österreich leuchtet auf der Wetterwarnkarte bereits gelb und orange. Der Grund: „Es ist mit starker Hitzebelastung zu rechen“, wie die GeoSphere Austria ausführt. Auch für Kärnten wurde eine Hitzewarnung ausgegeben. Für den heutigen Dienstag, 9. Juli, sind Nachmittagstemperaturen um die 32 Grad angesagt. „Die Gewittergefahr ist heute eher gering, einzelne Quellwolken können zu vereinzelten Schauern führen, wobei die Schwerpunkte hier über den Bergen liegen“, so Alexander Hedenig von GeoSphere Austria.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis / einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Mittwoch wird der heißeste Tag der Woche

Das hochsommerliche und heiße Wetter setzt sich in den kommenden Tagen fort, aber am morgigen Mittwoch wird sehr wahrscheinlich der wärmste Tag der Woche. In Oberkärnten sind bis zu 33 Grad möglich und in Unterkärnten bis zu 30 Grad. Auch die Gewittergefahr steigt morgen an und es kommt zu einzelnen kräftigen Wärmegewittern. Die Schwerpunkte liegen hier voraussichtlich in den Gurktaler Alpen bis zur Pack.