Nach Messerattacke: Strengere Sicherheitsvorkehrungen für Kirchtag gefordert

Allerorts herrscht große Betroffenheit über den Messerangriff, der gestern in der Villacher Innenstadt verübt wurde, zumal das Opfer aktuell in Lebensgefahr schwebt. Nun meldeten sich Funktionäre der Freiheitlichen Partei Villach zu Wort und fordern angesichts der Ereignisse strengere Sicherheitsvorkehrungen für den Villacher Kirchtag.

Bestürzung über zunehmende Gewalt

„Eine Messerattacke in der Innenstadt wenige Wochen vor dem Villacher Kirchtag sollte bei allen die Alarmglocken läuten lassen“, zeigen sich Erwin Baumann, FP-Landtagsabgeordneter und Stadtrat in Villach, sowie Katrin Nießner, Klubobfrau der freiheitlichen Gemeinderäte in Villach, bestürzt über die gestrige Messerattacke in der Italienerstraße. Die Villacher FPÖ-Politiker sind besorgt über die zunehmende Gewalt. Zuvor kam es am Nikolaiplatz und in der Bahnhofstraße zu Messerstechereien.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen gefordert

„Ein rasches Einschreiten gegen diese Gewaltentwicklung ist unabdingbar“, führt Nießner aus und sieht ÖVP-Innenminister Gerhard Karner in der Pflicht, die Unterstützung für den Villacher Kirchtag, eine der größten Brauchtumsveranstaltungen Österreichs, zu verstärken.

