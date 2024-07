Indischer Premierminister zu Besuch: Polizei verhängt Platzverbote

Der indische Ministerpräsident Narendra Modi besucht diese Woche Österreich, zuvor war in Moskau bei Putin. Modi trifft am heutigen Dienstag, dem 9. Juli, in Wien ein. Eine Pressekonferenz mit Nehammer findet am Mittwoch um 11.15 Uhr im Kanzleramt statt. Um 14 Uhr wird der indische Regierungschef von Van der Bellen empfangen. Schwerpunkt der Gespräche sei „die Intensivierung der bilateralen Beziehungen, insbesondere in den Bereichen Wirtschaft und Technologie“, wie es vom Bundeskanzleramt gegenüber der APA hieß. Österreich und Indien feiern heuer das 75-jährige Bestehen ihrer diplomatischen Beziehungen.

Platzverbote

Anlässlich des Staatsbesuchs des Premierministers hat die Landespolizeidirektion Wien für bestimmte Örtlichkeiten Platzverbote verordnet. In einer Verordnung heißt es: „Da aufgrund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, es werde in Wien Landstraße, im Bereich um die Sofiensäle, anlässlich eines Staatsbesuches des indischen Premierministers, eine allgemeine Gefahr für Leben oder Gesundheit mehrerer Menschen oder eine allgemeine Gefahr für Eigentum oder Umwelt in großem Ausmaß entstehen, wird von der Landespolizeidirektion Wien als Sicherheitsbehörde das Betreten des Gefahrenbereichs und der Aufenthalt in ihm verboten und die Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung erklärt.“ Es sei außerdem mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.