GebÃ¤rdensprachdolmetschen: FH KÃ¤rnten setzt neuen Meilenstein

30 Jahre Fachhochschulen in Österreich – „Dass der runde Geburtstag der FH-Erfolgsgeschichte mit dem größten Ausbauschritt einhergeht, ist nicht zuletzt in Zeiten eines immer deutlicher werdenden Fachkräftemangels ein richtiges und wichtiges Zeichen. Für Kärnten ganz besonders erfreulich ist, dass die FH Kärnten im Zuge dessen den österreichweit einzigen FH-Bachelorstudiengang zur Ausbildung zur Gebärdensprachdolmetscherin und zum Gebärdensprachdolmetscher erhält“, sagen Landeshauptmann und Hochschulreferent Peter Kaiser und die für Chancengleichheit zuständige Landesrätin Beate Prettner. Wie heute, Dienstag, von Bildungsminister Martin Polaschek angekündigt wurde, sollen die zusätzlichen Ausbildungsplätze ab dem Studienjahr 2025/26 zur Verfügung stehen. Die dreijährige Ausbildung zum Gebärdensprachdolmetschen wird vorerst mit 30 Plätzen starten.

„Gebärdendolmetschen ist eine Berufung“

„Der neue Studiengang an der FH Kärnten bietet motivierten jungen Menschen, aber auch Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern eine tolle Chance, in diesem so wichtigen Bereich beruflich Fuß zu fassen. Menschen mit Hörbehinderung den Zugang zu Bildung und allgemeinen Informationen zu ermöglichen und sie darin zu unterstützen, mitten in unserer Gesellschaft im besten Sinne ‚hörbar und gehört‘ zu leben, ist eine großartige Aufgabe. Gebärdendolmetschen ist eine Berufung“, betont Kaiser. Der Hochschulreferent freut sich über insgesamt 55 weitere Studienplätze in Kärnten. Auch der Bereich „Soziale Arbeit“ soll mit 25 zusätzlichen Ausbildungsplätzen deutlich gestärkt werden.

Zwei Stipendien vergeben

„Damit wird es erstmals möglich sein, Gebärdensprachdolmetschen kostenlos zu absolvieren. Tatsächlich sind Gebärdensprach-Dolmetscherinnen und -Dolmetscher in ganz Österreich Mangelware. Gründe dafür sind vor allem die hohen Kosten von rund 30.000 Euro für die dreijährige Ausbildung“, informiert Prettner. Das Land Kärnten hat daher im Vorjahr zwei Stipendien für die Ausbildung vergeben. „Durch die Stipendienvergabe wollten wir mehr Menschen motivieren, diese Ausbildung zu absolvieren“, so Prettner.

Kosten für Ausbildung und Unterkunft gedeckt

Finanziert werden die Stipendien von der Abteilung 4/Chancengleichheit und der Abteilung 11/Erwachsenenbildung. Aktuell wird die Fachausbildung in Linz vom Gehörlosenverband Oberösterreich (GESDO) angeboten. „Mit dem Stipendium finanzieren wir sowohl die Ausbildungskosten als auch die Kosten für die Unterbringung. Im Gegenzug verpflichten sich die Stipendiatinnen und Stipendiaten, drei Jahre lang in Kärnten im Bereich des Gebärdensprachdolmetschens tätig zu sein“, informiert Prettner.