Für die Kleinen: Grazer Parks ab heute wieder „in Action“

Von 15 bis 19 Uhr werden die Kinder in den Grazer Parks bestens unterhalten.

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 14:32 / ©WIKI

Gerade im Sommer häufen sich in Graz die Anfragen, ob es im August-Matthey-Park, am Hasnerplatz und im Oeverseepark wieder die Parkbetreuung für Kinder gibt. Die Antwort lautet: ja. Im Rahmen der „Grazer Parks in Action“ sorgt der Verein WIKI für ein buntes Programm.

Von Dienstag bis Donnerstag

Wenn das Wetter es erlaubt, wird ab heute, 9. Juli 2024, von Dienstag bis Donnerstag von 15 bis 19 Uhr gespielt, gebastelt und miteinander getollt. „Angeboten werden jede Menge Spiel, Spaß und Unterhaltung“, heißt es von Seiten der Stadt Graz. Die Bezirksräte von St. Leonhard, Geidorf und Gries haben auch heuer wieder einstimmig beschlossen, die Projektkosten zu übernehmen.