Schwer verletzt: Jugendliche fuhren zu dritt auf E-Scooter

Am Montag, dem 8. Juli 2024, gegen 21.55 Uhr fuhren drei Burschen im Alter von 13 Jahren, 13Jahren und 14 Jahren gemeinsam mit einem E-Scooter auf der Salurner Straße in Kufstein, Tirol. Eigenen Angaben zufolge hätten sie dabei die Geschwindigkeit unterschätzt, weshalb der 13-jährige Lenker die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und zu Sturz kam.

Schwer verletzt

Alle drei Burschen erlitten eine – voraussichtlich leichte – Verletzung am Kopf. Beim 13-jährigen Lenker besteht außerdem der Verdacht einer möglichen schweren, inneren Verletzung. Der am Scooter hinten stehende 14-Jährige zog seine eine schwere Verletzung im Bereich des linken Schlüsselbeines zu. Alle drei Beteiligten wurden von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht.