Rassismus-Eklat um FPÖ-Jugend: TikTok-Video sorgt für Aufregung

Für große Aufregung sorgten die Worte: „Wir sorgen dafür, dass die österreichische Nationalmannschaft nicht aussieht, wie die Französische in wenigen Jahren.“ Dieser Satz fiel in einem TikTok-Video der Freiheitlichen Jugend Wiens, das mittlerweile gelöscht wurde. In den Kommentaren gingen die Wogen hoch. Rassismus-Vorwürfe wurden erhoben. Denn mit dem Video impliziert die Freiheitliche Jugend, Fußballprofis, wie David Alaba und Kevin Danso, nicht im Team haben zu wollen. „Wenn du das auch möchtest, dann komm zur Freiheitlichen Jugend. Ich freue mich auf dich“, heißt es abschließend in den Aufnahmen.

Wie darf man diese wirren Worte der "Freiheitlichen Jugend Wien" verstehen? pic.twitter.com/GP17TKFf3T — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) July 7, 2024

„Wir lehnen das Video zutiefst ab“

Gegenüber der Krone reagierte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auf das Video: „Wir sind sehr stolz auf unser Nationalteam, das so hervorragend bei der EM abgeschnitten hat. Die Spieler mögen ursprünglich eine unterschiedliche Herkunft gehabt haben, aber sie sind EIN Team. Gerade dieses Miteinander macht unsere Mannschaft stark! Das rassistische Video lehnen wir zutiefst ab! Es braucht mehr Zusammenhalt in unserem Land!“