Heute 31 Grad: Gewittergefahr ab morgen

Bereits am heutigen Dienstag, den 9. Juli 2024 hat das Land Steiermark den Hitzeschutzplan aktiviert. Bis zu 32 Grad werden prognostiziert – und es wird noch heißer. Morgen erreicht die Hitzewelle ihren vorzeitigen Höhepunkt mit verbreiteten 33 Grad. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr deutlich an. Im Nordwesten der Steiermark ist auch mit teils kräftigen Schauern im oberen Ennstal bis zum Wechselgebiet zu rechnen. Wobei im Wechselgebiet die Gewitter erst spät in die Nacht hinein kommen.

Wie gut kommst du mit Hitzeperioden klar? Ich fühle mich sehr belastet, sogar mein Kreislauf spielt verrückt. Ich merke schon, dass es mich körperlich belastet und ich häufiger Pausen einlege. Mit einem Eis / einem kühlen Getränk ist alles halb so wild. Ich komme sehr gut mit Hitze klar, es könnte noch wärmer sein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Lokaler Starkregen und ab Freitag stabiler

Die Gewitter verlagern sich von West nach Ost sehr langsam, lokal ist Starkregen möglich. „Am Donnerstag besteht erhöhte Gewittergefahr mit lokalen Wärmegewittern, am Freitag ist es deutlich stabiler, hier bleibt es verbreitet trocken. Mit dem föhnigen Wind kann es am Donnerstag bis zu 31 Grad bekommen und am Freitag bis 32 und 33 Grad“, führt Hedenig von der GeoSphere Austria aus.