Schrecken im Warmbaderwald: Kind von herrenlosem Hund gebissen

Der Warmbaderwald in Villach ist der ideale Ort, um abzuschalten und einen gemütlichen Spaziergang mit der ganzen Familie zu machen. Diesen Montag sah die Sache jedoch anders aus. Am frühen Nachmittag streunten laut mehreren Lesereinsendungen zwei herrenlose Hunde über die Spazierwege und versetzten die Spaziergänger in Angst und Schrecken. Ein Kind wurde sogar gebissen.

Aggressives Verhalten

Verschiedene Leser berichteten uns von den zwei Hunden, die ohne Begleitung und ohne Leine über die Spazierwege liefen. Dabei legten sie laut Augenzeugen ein aggressives Verhalten an den Tag: Bellend versperrten sie den Spaziergängern den Weg, weit und breit war kein Hundehalter zu sehen. Die Tiere liefen auch auf die Passanten zu, sodass viele Kinder vor Angst zu weinen begannen.

Kind gebissen

Ein besonders traumatisches Erlebnis erlitten eine Mutter und ihr Sohn: Auch sie spazierten im Park hinter der Therme, als sie plötzlich die zwei Hunde erblickten. Um ihnen nicht zu nahe zu kommen, nahmen sie den Weg in den Wald – doch die Hunde verfolgten sie, wie uns die Mutter am Telefon berichtete. Die Mutter schärfte ihrem Sohn ein, ganz ruhig zu bleiben, um die bellenden Hunde nicht zusätzlich aufzuregen. Doch plötzlich sprang einer der Hunde, laut der Mutter wohl ein Rottweiler, den elfjährigen Buben an und biss ihn in den Hintern. „Mein Sohn schrie dann natürlich um Hilfe und so wurden glücklicherweise Passanten auf uns aufmerksam“, erzählte uns die Mutter.

Zivilcourage

Als andere Spaziergänger die Hilfeschreie des Kindes hörten, eilten sie herbei und mit vereinten Kräften gelang es ihnen, die Hunde zu vertreiben. Auch die Polizei wurde informiert, jedoch waren die Hunde bereits verschwunden, als die Einsatzkräfte eintrafen. Die Mutter fuhr mit ihrem Sohn ins Krankenhaus. „Gott sei Dank ist nichts Schlimmeres passiert, er hat nur leichte Bissspuren. Aber heute ist die Stelle ganz blau“, teilte die Mutter uns mit.

Wer kennt diese Hunde?

Einer Augenzeugin gelang es, Fotos von den herumstreunenden Tieren zu machen. Nun stellen sich die Mutter und auch andere Spaziergänger, die sich an uns gewendet haben, die Frage, wem die beiden Hunde gehören. Von einem Halter oder einer Halterin fehlte nämlich während des Vorfalls jede Spur.