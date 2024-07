Akute Überflutungs- und Murengefahr! Gewitterzellen ziehen durchs Land

Bereits am heutigen Dienstag, den 9. Juli 2024 hat das Land Steiermark den Hitzeschutzplan aktiviert. Bis zu 32 Grad gehen sich heute noch verbreitet aus. Ab morgen Mittwoch, 10. Juli 2024, steigt besonders am Nachmittag die Gewittergefahr in der Steiermark deutlich an. Bereits heute überdecken in machnen Teilen des Landes Gewitterwolken den Steirer Himmel.

Gewitterzelle im Bezirk Voitsberg

„Seit etwa einer Stunde befindet sich eine Gewitterzelle nahezu stationär knapp westlich von Köflach. Laut Niederschlagsanalyse von Kachelmannwetter sind dabei punktuell bereits um die 100 mm Niederschlag gefallen“, teilen die Meteorologen von „skywarn“ aktuell mit.

Überflutungs- und Murengefahr

Da sich die Zelle immer wieder neu regeneriert, ist auch weiterhin mit Starkregen zu rechnen. „Damit besteht in diesem Gebiet akute Überflutungs- und Murengefahr“, warnen die Meteorologen. Besondere Vorsicht ist auch an Bächen oder kleinen Flüssen, die aus diesem Gebiet herausführen, geboten.

©screenshot „skywarn.at“

#UPDATE 16.40 Uhr

Die Gewitterzellen im Westen rund um Maria Lankowitz, im Gebiet Hochgößnitz, Kemetberg und Salla wurden bereits weniger. Die große Gefahr von Vermurungen und Sturzfluten bleibt jedoch weiterhin aufrecht, heißt es von Seiten der Meteorologen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.07.2024 um 16:47 Uhr aktualisiert