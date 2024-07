Mit Seilwinde am Kopf getroffen: Arbeiter (36) schwer verletzt

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 16:35 / ©Berufsrettung Wien

Dienstagmittag gegen 13 Uhr erreichte die Wiener Rettungsleitstelle ein Notruf. Ein Bauarbeiter wurde von einem Arbeitsmittel am Kopf getroffen. Der 36-Jährige war gerade am Lerchenfelder Gürtel mit Kanalarbeiten in einem Schacht beschäftigt, als sich bei einer Seilwinde ein Teil gelöst haben dürfte. Es fiel ihm aus mehreren Metern auf den Kopf.

Arbeiter kurzzeitig bewusstlos

Dabei zog sich der Bauarbeiter schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen zu. Laut Augenzeugen war der Arbeiter auch kurzzeitig bewusstlos. Der Mann wurde von Teams der Berufsrettung Wien in dem Schacht notfallmedizinisch versorgt und konnte stabilisiert werden. „Bei der Versorgung war auch die Seiltechnikeinsatzgruppe der Berufsrettung Wien beteiligt“, heißt es von Seiten der Berufsrettung Wien.

©Berufsrettung Wien ©Berufsrettung Wien

Feuerwehr und Rettung im Einsatz

Anschließend wurde der 36-Jährige mithilfe einer Schleifkorbtrage und Drehleiter der Berufsfeuerwehr Wien aus der Grube gehoben. Nach der weiteren notfallmedizinischen Versorgung wurde der Bauarbeiter in einen Schockraum transportiert.