„Ã–sterreichÂ istÂ Europameister“: Steirer SchÃ¼ler geben den Ton an

Vom 2. bis 5. Juli fand in der sizilianischen Küstenstadt Catania, Italien, der größte Entrepreneurship-Wettbewerb für Jugendliche, Gen-E 2024, statt. Österreichs Junior Company des Jahres 2024 konnte am 4. Juli das Europafinale für sich entscheiden. Die Junior Company Treberei des BG/BRG Stainach, welche aus Biertreber, einem Nebenprodukt der Bierproduktion, biozertifizierte Pasta herstellten, sicherte sich den Leadership Award, den EmpowerHer Award und den Titel „JA Europe Company of the Year 2024“.

Gegen 40 Länder durchgesetzt

Das erfolgreiche Wettbewerbsteam, bestehend aus dem Geschäftsführer Julian Zefferer sowie Viktoria Vidackovic, Sebastian Mayerl, Valerie Auer und Anna Steinwidder und gecoacht von Georg Frauscher-Emler, sicherte sich unter 41 Ländern den Europasieg bei Online-Interviews, einer vierminütigen Bühnenpräsentation und Verkaufsgesprächen.

Ticket zum „De La Vega“

Gleich dreimal wurden die steirischen Jungunternehmer bei der Zeremonie auf die Bühne gerufen, um ihre Awards entgegenzunehmen. Der Höhepunkt war die Auszeichnung zur besten Junior Company Europas, die ihnen das Ticket zum weltweiten Junior Wettbewerb „De La Vega“ im Frühjahr 2025 sicherte, bei dem Treberei Europa vertreten wird. Michaela Marterer, Geschäftsführerin der Steirischen Volkswirtschaftlichen Gesellschaft und Vorstandsmitglied bei Junior Achievement Austria, zählte zu den ersten Gratulantinnen.

©JA Europe ©JA Europe