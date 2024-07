Dank Zivilcourage: Gequälte Hündin aus Klagenfurter Wohnung befreit

Der zuständige Amtstierarzt führte umgehend eine Vor-Ort-Besichtigung durch, die dazu führte, dass der Hund abgenommen und in das Tierschutzkompetenzzentrum (Tiko) gebracht wurde. Dort kann sich die Hündin nun erholen und auf ein neues, liebevolles Zuhause hoffen, erläutert die Stadt Klagenfurt auf Nachfrage von 5 Minuten.

Schnelle Rettungsaktion dank Zivilcourage

Die Rettungsaktion der Hündin wurde durch Zivilcourage ermöglicht. Zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führten zu einer schnellen Reaktion der Behörden. Der Amtstierarzt, unterstützt von der Polizei, besuchte die Halterin und erteilte Auflagen mit einer Frist bis Freitag. Aufgrund weiterer Berichte über Misshandlungen musste jedoch schneller gehandelt werden, was schließlich zur Abnahme des Hundes führte. Bürgermeister Christian Scheider, selbst ein Tierfreund, lobte den Einsatz und die Zusammenarbeit aller Beteiligten. „Die schnelle und entschlossene Reaktion zeigt, wie wichtig Zivilcourage und das Zusammenspiel der verschiedenen Institutionen im Tierschutz sind“, sagte er im Interview mit 5 Minuten.

Zuständigkeiten und Vorgehen

„In solchen Fällen sind die Bezirkshauptmannschaften und die Stadtverwaltung zuständig, wobei die Stadt Klagenfurt auch als Bezirkshauptmannschaft fungiert. Der Amtstierarzt hat die rechtliche Befugnis, in Privatwohnungen zu gehen und Tiere bei Misshandlung sofort zu schützen. Eine Frist muss jedoch eingehalten werden, bevor ein Tier endgültig abgenommen wird. Die Hündin befindet sich nun im Tiko, wo sie medizinisch versorgt und aufgepäppelt wird. Sobald die Frist abgelaufen ist und alle rechtlichen Schritte abgeschlossen sind, kann sie in ein neues Zuhause vermittelt werden“, erklärt Christian Scheider.

Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und ihre tierischen Einsätze

Die Stadt Klagenfurt unterstützt aktiv das Tiko und verfügt zusätzlich über eine Berufsfeuerwehr, die auch als Tierrettungsdienst agiert. Von Rehen in Swimmingpools bis zu entlaufenen Schimpansen – die Feuerwehr ist auf alle Arten von Rettungseinsätzen vorbereitet. Eine besondere Geschichte erzählte ein Feuerwehrmann unserem Bürgermeister: Er musste einst einen Schimpansen, der aus einem Zirkus ausgebrochen war, im Europapark einfangen. „Es war eine außergewöhnliche Situation“, erinnerte er sich. Bürgermeister Scheider, selbst Hundebesitzer, betonte die Bedeutung des Tierschutzes in Klagenfurt und dankte allen, die an der Rettungsaktion der Hündin beteiligt waren. „Gemeinsam können wir viel bewirken und das Leben der Tiere in unserer Stadt verbessern“, sagte er abschließend.