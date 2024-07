Bauer (68) unter Heuwender eingeklemmt: Nachbar schlug Alarm

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 18:57 / ©Peter Umlauft

Am 9. Juli 2024 gegen 10.15 Uhr führte ein 68-jähriger Landwirt auf seiner steilen Bergwiese in Innervillgraten, Bezirk Lienz, mit einem manuell bedienbaren Heuwender Heuwendearbeiten durch. Beim Wenden am Rande der Wiese verhängte sich der Heuwender im Zaun.

Aufmerksamer Nachbar reagierte sofort

Dadurch verlor der 68-Jährige die Kontrolle über das Gerät und stürzte mit diesem rückwärts auf die benachbarte Wiese. Der Heuwender blieb am Körper des 68-Jährigen liegen. Einem aufmerksamen Nachbarn, einem 57-jährigen Tiroler, fiel aus großer Entfernung vom gegenüberliegenden Berg auf, dass der Heuwender außerhalb der bewirtschafteten Wiese stillstand.

Ehefrau leistete Erste Hilfe

Da ihm das merkwürdig vorkam, verständigte er die Frau des Landwirtes, fuhr zum Unfallort und leistete dort Erste Hilfe. Der Verunfallte wurde schließlich von der Besatzung des Rettungshubschraubers geborgen und mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.