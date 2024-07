Gegen Auto gekracht: Motorradfahrer (62) meterweit weggeschleudert

Veröffentlicht am 9. Juli 2024, 19:19 / ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark

Am 9. Juli 2024 gegen 8.45 Uhr fuhr ein 48-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Brennerbundesstraße B182 im Gemeindegebiet von Schönberg im Stubaital von Schönberg kommend in Richtung Süden. Er beabsichtigte nach links zu seinem Wohnhaus zuzufahren.

Crash beim Überholen

Zum selben Zeitpunkt setzte ein dahinterfahrender, 62-jähriger Motorradfahrer zum Überholen an. Es kam zu einer seitlichen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 62-Jährige wurde mitsamt seinem Motorrad einige Meter in die Grundstückseinfahrt geschleudert und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck verbracht. „Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt“, heißt es abschließend von der Polizei Tirol.