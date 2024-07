Strohballen fing plötzlich Feuer: Drei Feuerwehren eilten zur Hilfe

Heute Abend, Dienstag 9. Juli 2024, schrillten in der Gemeinde St. Veit in der Südsteiermark die Alarmglocken. In Weinburg am Saßbach fing kurz nach 17. 30 Uhr ein quadratisch, gepresster Strohballen am abgedroschenen Acker Feuer.

Drei Feuerwehren im Einsatz

„Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kürzester Zeit eingedämmt werden“, heißt es von Seiten der Bereichsfeuerwehr Radkersburg in einem aktuellen Einsatzbericht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Auch Tiere kamen dabei nicht zu Schaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Weinburg, Priebing und Oberrakitsch mit insgesamt 25 Kräften und fünf Fahrzeugen. Auch die Polizei war vor Ort.