„Bandenkrieg“ endete im Blutbad: U-Haft wegen Mordversuch verhÃ¤ngt

Besonders am vergangenen Wochenende eskalierte die Situation im Arthaberpark in Wien Favoriten.

Als Haftgr√ľnde wurden Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr angenommen. Die U-Haft ist vorerst bis zum 23. Juli befristet. Gegen den 29-J√§hrigen wird wegen Beteiligung am versuchten Mord ermittelt. Bei der Haftpr√ľfung machte er dazu keine Angaben. Er soll am Freitagabend mit seinem BMW mehrere Tschetschenen zum Anton-Kummerer-Park in der Brigittenau gebracht haben, wo es zu Wild-West-Szenen zwischen Tschetschenen und Syrern kam. Holzlatten, Pfeffersprays, Messer und sogar Schusswaffen kamen dabei zum Einsatz, drei Personen wurden verletzt. Sie mussten von Rettungskr√§ften ins Spital gebracht werden.

Messerstecher- und Schlägereinen am Wochenende

Am Samstag gab es in der Brigittenau eine weitere Schl√§gerei, am Sonntag wurden bei einem Zusammentreffen von Tschetschenen und Syrern bzw. Afghanen am Bahnhof Meidling vier M√§nner niedergestochen, -geschlagen und schwer verletzt. Die j√ľngsten Geschehnisse werden von den beiden verfeindeten Gruppen im Internet aktuell hei√ü diskutiert. Auf diversen Telegram-Kan√§len werden Medienberichte √ľber die Schl√§gereien und Messerstechereien geteilt. Auf einem gegen die Syrer und Afghanen gerichteten Kanal bietet ein User offen Waffen an.

Schwerverletzte im Arthaberpark

Seitens der Landespolizeidirektion hie√ü es auf Anfrage, man ermittle „mit hoher Intensit√§t“. Insbesondere das Landeskriminalamt Wien f√ľhre umfangreiche Ermittlungen zu den Verbindungen und Hintergr√ľnden durch. „Es handelt sich bei den Beteiligten der letzten Tage um ethnische Gruppen, in denen das Ehrgef√ľhl eine sehr wichtige Rolle spielt“, betonte die Polizei am Dienstagnachmittag. Oftmals werde als Motiv die „Kontrolle √ľber den √∂ffentlichen Raum“ genannt. Insbesondere Anfang Juni eskalierte eine Aussprache im Arthaberpark in Wien-Favoriten, wo ein Angeh√∂riger der tschetschenischen Gruppe durch einen syrischen Staatsangeh√∂rigen schwer verletzt wurde.

Zwei Vorfälle Рein Motiv

Die Vorf√§lle vom Wochenende bringt die Polizei direkt mit einem Vorfall im Arthaberpark in Favoriten in Verbindung, wo am 3. Juni ein 30 Jahr alter Tschetschenen niedergestochen und lebensgef√§hrlich verletzt wurde. Er konnte nach gesicherten Informationen der APA mittlerweile das Spital verlassen, soll sich an den j√ľngsten Eskalationen aber nicht beteiligt haben. Die Tatverd√§chtigen konnten nicht gefasst werden, es soll sich aus Sicht der tschetschenischen Community um Syrer handeln, wobei auf Telegram Fotos der angeblichen T√§ter kursieren.

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Landespolizeidirektion betont, neben neuen sicherheitspolizeilichen Ma√ünahmen w√ľrden nach dem blutigen Wochenende umfangreiche kriminalpolizeiliche Ermittlungen durchgef√ľhrt. „Informationen aus sozialen Medien und Messengerdiensten werden umfassend in die laufende Bewertung der Lage und die kriminalpolizeilichen Ermittlungen einbezogen“, hie√ü es.