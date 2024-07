Heiß, heißer, Mittwoch: 34 Grad erwarten uns in der Steiermark

So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark.

So wird das Wetter am Mittwoch in der Steiermark.

Schwüles, heißes aber nicht den ganzen Tag beständiges Sommerwetter kündigt sich für den Mittwoch in der Steiermark an. Im Südosten scheint bis zum Abend die Sonne. In den Bergen hingegen, ist das Wetter nicht ganz stabil. „Im Laufe des Nachmittags breiten sich einige Regenschauer und Gewitter aus. In der energiereichen Luft können diese durchaus kräftig ausfallen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Frühtemperaturen starten mit kühlen 15 bis 21 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis 34 Grad hinauf. Ein Besuch im Freibad zahlt sich also definitiv aus.