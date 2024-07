35 Grad und Hitzegewitter: So wird der Mittwoch in Österreich

Das Wetter wird in Österreich am Mittwoch sommerlich heiß.

Der Mittwoch beginnt in Österreich noch sehr sonnig, aber bereits am Vormittag entstehen erste hochreichende Quellwolken. Im Laufe des Tages folgen einzelne lokale Schauer oder Gewitter. „Am Nachmittag sind von Westen her mehr organisierte und kräftige Gewitter zu erwarten, die sich bis zum Abend auch bis Salzburg und an der Alpennordseite auch noch weiter ausbreiten“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit.

Gewittergefahr steigt

In der Nacht steigt auch im Osten die Gewittergefahr. Am geringsten werden die Gewitter im Süden ausfallen. Der Wind weht abseits von Gewittern schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Die Tageshöchsttemperaturen schwanken zwischen 26 und heißen 35 Grad. „Es bleibt außerdem sehr schwül, was die Hitzebelastung noch verstärkt“, so die Meteorologen abschließend.