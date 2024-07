Sommer, Sonne und 33 Grad: So wird das Wetter am Mittwoch in Wien

Der Mittwoch beginnt in Wien noch mit viel Sonnenschein. Im Laufe des Vormittags bilden sich allerdings auch einige Quellwolken. Die Wahrscheinlichkeit für vereinzelte Regenschauer steigt. Vor allem zum Abend hin steigt dann die Gewittergefahr noch weiter an und dauert auch in die Nacht hinein an. „Der Wind weht schwach bis mäßig erst aus Südost, am Nachmittag dreht er auf West“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Die Tageshöchstwerte liegen am Mittwoch in Wien bei rund 33 Grad.