Problem-Schildkröten finden neues Zuhause im Tierheim Villach

Sie leben im Silbersee, Vassacher See, St. Leonharder See, in Warmbad, in der Drauschleife und in weiteren Gewässern im Stadtgebiet: Amerikanische Schmuckschildkröten, lange Zeit beliebte Haustiere, die von ihren uninformierten Besitzern oft freigesetzt werden oder selbst entkommen. In der freien Wildbahn überleben sie dank des Klimawandels problemlos und vermehren sich weiter.

Gefahr für Artenvielfalt: Schmuckschildkröten fressen Fischbrut und Amphibieneier

„Das Problem ist, dass diese invasive Art, vor allem die jungen Schmuckschildkröten, sich von unserer Fischbrut und Amphibieneiern ernähren. Das ist eine große Gefahr für die heimische Artenvielfalt“, sagt Villachs leitende Amtsveterinärin, Theresia Meschik. Bisher waren Auffangstellen für Schildkröten sehr rar und überfüllt. Meschiks Strategie ist es, frei lebende Schmuckschildkröten aufzuspüren, einen Ist-Zustand zu erheben und sie in kontrollierten und gesicherten Kleinstgewässern unterzubringen. Hannes Mattersdorfer, Obmann des Villacher Tierschutzvereines, sagte dem Projekt sofort Unterstützung zu: „Man kann die Fund-Schildkröten jetzt auch bei uns legal im Tierheim in der St. Georgener Straße abgeben. Wir haben einen kleinen Kunstteich, den wir mit einem ausbruchssicheren Zaun umrundet haben. Dort werden die Schmuckschildkröten bis zu ihrem natürlichen Ableben untergebracht.“

©Augstein Die Schmuckschildkröten finden im Tierheim Villach ein neues Zuhause.

Villacher können beim Monitoring mithelfen

Veterinär-Referenten Stadtrat Christian Pober hat sich die neue Bleibe für die Schmuckschildkröten angesehen. „Es ist wichtig, die Fundtiere gesichert unterzubringen, der Tierschutzverein ist uns ein kompetenter Partner. Aufklärungsarbeit ist hier sehr wesentlich.“ Schmuckschildkröten in privaten Gehegen müssen über das Natur- und Umweltschutzamt registriert werden (Onlineformular). Veterinärin Meschik: „Wir sind bei unserem Monitoring auch auf die Hilfe der Villacher angewiesen, um den Bestand frei lebender Schildkröten abschätzen zu können.“ Infos zur Fundtierangabe, Sichtungen und Meldung von Haltungen: 04242 205 2581, Sichtungen auch per Email an [email protected]