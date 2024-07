Sommerhitze und Gewitter: So wird das Wetter am Mittwoch

Der Mittwoch wird in Kärnten wieder sommerlich warm und am Nachmittag kann es zu einzelnen Wärmegewittern kommen.

Der Mittwoch wird in Kärnten wieder sommerlich warm und am Nachmittag kann es zu einzelnen Wärmegewittern kommen.

Morgen startet der Tag in Kärnten oft mit strahlendem Sonnenschein und teils wolkenlosem Himmel. Ab Mittag bilden sich über den Bergen die ersten Quellwolken, die am Nachmittag immer größer werden. In der Folge ist mit einzelnen heftigeren Wärmegewittern zu rechnen, insbesondere in Unterkärnten. Im Westen Kärntens kommt es nur vereinzelt zu gewittrigen Schauern, regional bleibt es dort trocken. Nach einer milden Nacht werden tagsüber erneut Höchstwerte von 28 bis 33 Grad erwartet.