32-Jähriger ohne Führerschein rammt Lkw – Lenker und Beifahrer tot

Veröffentlicht am 10. Juli 2024, 06:23 / ©Montage: Feuerwehr Prebuch & Canva

Am Dienstagnachmittag leenkte ein 46-jähriger ungarischer Staatsbürger seinen Lkw samt Anhänger von Weigelsdorf kommend in Richtung Pottendorf durch das Gemeindegebiet Ebreichsdorf, Niederösterreich. Zur selben Zeit fuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Bezirk Baden ohne gültigen Führerschein in die entgegengesetzte Richtung. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Autolenker auf die Gegenfahrbahn. Der LKW-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch eine Frontalkollision nicht mehr verhindern.

LKW-Lenker unter Schock

Die Feuerwehr musste den 32-jährigen Autofahrer und seinen 45-jährigen Mitfahrer, ebenfalls aus dem Bezirk Baden, aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Für beide Insassen kam jedoch jede Hilfe zu spät – sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der LKW-Fahrer erlitt einen schweren Schock und wurde sofort vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden gebracht. Die B 60 war an der Unfallstelle bis 19 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, um den Verkehrsfluss zu gewährleisten.