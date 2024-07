„Rumwurschteln“: Erstes Festival für Würstel-Liebhaber erobert Wien

Von 14 bis 22 Uhr verwandeln sich fünf Würstelstände in Wien in kleine Party-Hotspots, um das erste Vienna Würstelfestival zu feiern, wie „Fallstaff“ berichtet. Im 2. Bezirk machen „Mat’s Würstelstand“ und „Extra Würstel“ mit, im 9. Bezirk „Die Ausgabe“, im 18. Bezirk „Zur Bosnarei“ und im 11. Bezirk am Zentralfriedhof „eh scho wuascht“.

Musik und Kunst zum Mitnehmen

Live-Konzerte der lokalen Musikszene! Unter anderem wird die Band „Hawaras“ für Stimmung sorgen. Gala Kuckhoff vom Verein „meet me at the corner“, einer der Organisatoren, erklärt, dass sie das ehrenamtlich und aus Spaß machen. Ein besonderes Highlight: Bei „Extra Würstel“ in der Taborstraße 38 wird die Street Art-Künstlerin Frau Isa live ein Wandgemälde erschaffen. Ihre Werke sind weltweit bekannt und nun verschönert sie eine Hausfassade in Wien.

Architektur und Würstel – eine ungewöhnliche Kombination

Wer sich für die Geschichte und Architektur der Wiener Würstelstände interessiert, sollte die Ausstellung von Aline Eriksson nicht verpassen. Ihre Diplomarbeit gibt spannende Einblicke in diese einzigartige Kultur.

Ein Festival mit Zukunft

Die Organisatoren, Gala Kuckhoff aus Deutschland und Juan Vértiz aus Mexiko, möchten mit „Rumwurschteln“ die Wiener Würstelstandkultur feiern und fördern. Nächstes Jahr sollen noch mehr Würstelstände und Nachbarschaftsinitiativen eingebunden werden. Auch das Vorhaben, Wiens Würstelstände von der UNESCO als immaterielles Kulturgut anerkennen zu lassen, wird unterstützt. Der Verein um Josef Bitzinger, Patricia Pölzl und René Kachlir hat bereits eine Bewerbung eingereicht.